Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta (4)

Abaixo você confere a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta-feira (4).

Alfredo Nascimento (PL)

MANHÃ – Entrevista para emissora de rádio local e gravação de programa eleitoral

TARDE – Reunião com comunitários na zona Norte

Amazonino Mendes (Podemos)

MANHÃ – Atividades externas em bairros da cidade

TARDE – Gravação para as redes sociais

NOITE – Reunião com lideranças comunitárias

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

MANHÃ – Caminhada e bandeiraço no bairro Mutirão e Novo Aleixo

TARDE – Entrevista para portal de notícias local, entrevista para emissora de TV local, caminhada no bairro Nova Cidade e conjunto Osvaldo Américo

NOITE – Evento com candidato a vereador e reunião no bairro Jorge Teixeira

Chico Preto (Democracia Cristã)

MANHÃ – Caminhada e bandeiraço na Feita do Japiim

TARDE – Panfletagem na Fábrica Salcomp, live ao ar livre e panfletagem no bairro Coroado

Coronel Menezes (Patriota)

MANHÃ – Visita ao Mercado Adolpho Lisboa, carreata nos bairros no São Raimundo, Glória e Santo Antônio, reunião com coordenação de campanha

TARDE – Caminhada e carreata no bairro Jorge Teixeira

NOITE – Reunião no Conjunto Cidadão XX e Reunião no Parque das Garças (delegado)

David Almeida (Avante)

MANHÃ – Caminhada na Zona Leste e Gravação de programa eleitoral

TARDE – Reunião com coordenação de campanha e caminhada na Zona Leste

NOITE – Reunião com candidata na Zona Sul, encontro com candidato na Zona Leste e reunião de avaliação de campanha

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

MANHÃ – Reunião com a equipe política

NOITE- Entrevista para o Centro Acadêmico de Administração da UFAM

Marcelo Amil (PC do B)

MANHÃ – Gravações de conteúdos para as redes sociais

TARDE – Reunião interna com a equipe de campanha

NOITE – Sabatina Eleitoral na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO-UEA)

Ricardo Nicolau (PSD)

MANHÃ – Reunião com esportistas e lideranças de projetos sociais

TARDE – Caminhada na Zona Sul

NOITE – Reunião para ouvir moradores da Zona Norte

Romero Reis (Novo)

MANHÃ – Café na obra do conjunto Cidadão Manauara e Entrevista para portal de notícias local

TARDE – Visita à fábrica no Distrito Industrial e Entrevista para emissora de TV local

NOITE – Reunião na Comunidade Vila Nova

Zé Ricardo (PT)

MANHÃ – Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, bandeiraço, adesivaço e minicomício na Zona Oeste

TARDE – Sabatina gravada para revista local e bandeiraço, adesivaço e minicomício na Zona Leste

NOITE – Reunião com moradores da Zona Centro-Oeste e Sabatina online com acadêmicos de economia

*Com informações das assessorias