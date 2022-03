Sabin traz novos serviços de imunização para Manaus

Desde sua invenção, no século XVIII, as vacinas têm-se tornado, cada vez mais, um instrumento de proteção à vida, prevenindo contra infecções como sarampo, rubéola, febre amarela etc. Ciente disso, o Sabin Medicina Diagnóstica acaba de trazer para Manaus seu tradicional serviço de imunização, disponibilizando um portfólio de mais de 20 imunizantes.

A empresa de análises clínicas, fundada em Brasília, está na capital do Amazonas há 10 anos, foi pioneira na realização de testes para Covid-19 na rede particular e agora amplia o seu leque de ofertas com mais esta novidade.

“Trata-se de um compromisso do Grupo Sabin em oferecer qualidade certificada e atenção primária ao seu cliente, construindo assim uma rede de serviços essenciais à disposição da população manauara”, comenta o gestor regional da empresa, biomédico Fabiano Castro.

Os imunizantes estão disponíveis para crianças, adultos, gestantes, idosos e para quem for viajar. Para oferecer máxima segurança aos pacientes, o Sabin Vacinas segue todas as normas, recomendações e diretrizes da Vigilância Sanitária, Sociedade Brasileira de Imunização (Sbim) e Conselho Nacional de Enfermagem (Coren). Sua equipe de profissionais foi treinada especialmente para esse atendimento e está sob a coordenação técnica da enfermeira Gueine Araújo, que possui larga experiência na área.

“Vacinar é um ato de amor, por si próprio e pelo próximo; uma dose a mais de cuidado com você, com a vida”, comenta a responsável pelo serviço de imunização do Sabin.

Ela acrescenta que o atendimento humanizado é o grande diferencial desse novo serviço oferecido pelo Grupo em Manaus. “Nosso paciente recebe, no ato da vacinação, compressa em gel para alívio da dor local. Para as crianças, utilizamos também a ‘abelhinha’, a fim de ajudar a anestesiar o local da aplicação da vacina, e o ‘certificado de coragem’, que é um reconhecimento à sua bravura”, destaca.

Disponibilidade

Nesse primeiro momento, o Sabin Vacinas está funcionando em livre demanda (sem necessidade de agendamento), na unidade localizada na rua Rio Itananna, 110, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

A imunização pode ser realizada para atender solicitações médicas, atualizar o calendário vacinal ou em campanhas nacionais do Programa Nacional de Imunização (PNI). A sala de vacinação funciona de segunda a sexta, de 7h às 16h, e aos sábados, de 7h às 11h.