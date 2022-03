Sabá Reis oficializa filiação ao Avante

O secretário Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e ex-deputado estadual, Sabá Reis, oficializou na quinta-feira, 24/3, a sua chegada ao Avante. O ato de filiação ocorreu no Olímpico Clube, localizado na avenida Constantino Nery, e contou com a presença de, pelo menos, três mil pessoas, com destaque para o presidente nacional partido, o deputado federal Luiz Tibé, e do presidente estadual, o prefeito de Manaus, David Almeida.

Durante o evento, Sabá Reis fez questão de agradecer o carinho que recebeu dos membros do partido ao anunciar a sua intenção de se filiar à sigla e revelou que acredita no grande sucesso do Avante nas eleições deste ano.

“Muitas pessoas já achavam que eu era membro desse partido devido ao tanto que trabalhamos para tornar o David (Almeida) prefeito dessa cidade. Agora, chego com a convicção que o nosso time vai lutar para transformar a realidade do Amazonas. Tenho certeza que a bancada do Avante vai aumentar lá em Brasília (DF) e, aqui no Amazonas, vamos ter deputados que vão honrar o partido e o Estado. Só tenho que agradecer a todos o carinho que tenho recebido”, enfatizou Reis.

Presidente estadual do Avante, David Almeida não escondeu a sua felicidade em ver lideranças do Avante dos municípios de Presidente Figueiredo, Nova Olinda do Norte, Iranduba, Manicoré, Maués, Beruri, Manacapuru, Autazes e Rio Preto da Eva prestigiando a filiação de Sabá Reis. David disse que além de amigo, Sabá é um dos seus principais conselheiros na sua gestão.

“Quando cheguei à Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-AM), comecei a observar quais eram os deputados que mais trabalhavam e vi o Sabá como um exemplo a ser seguido. O Sabá, juntamente com a sua secretaria, mudaram a cara da cidade de Manaus. Eles trouxeram vida a capital. Ele já era muito próximo, digo até que já era do Avante, só não sabia. Agora, o Sabá chega ao partido com a vontade de seguir lutando para mudar a realidade da nossa população. Vamos seguir conversando para definir o seu rumo nessas eleições, mas para onde ele for, tenho certeza que vai fazer a diferença”, afirmou Almeida.

Para Luiz Tibé, a chegada de Sabá Reis ao partido fortalece ainda mais a formula de sucesso adotada em Manaus, onde experiência e juventude se uniram para levar a cidade ao rumo correto.

“Aqui em Manaus, sentimos a energia e vemos como a politica está sendo feita de uma forma diferente. Vemos na gestão do David, o empenho para transformar a realidade do povo. Vemos isso em seus secretários. Estamos vendo a união dessa equipe e isso é o que vem fazendo a diferença nessa cidade. Não tenho duvidas que o Avante vai ter a maior bancada na Ale-AM. Hoje, fazemos esse ato para oficializar a chegada de mais um grande politico, o Sabá, a quem desejo toda boa sorte e afirmo que será fundamental para o desenvolvimento do Amazonas”, concluiu.

