Rússia tem recorde de mortes por Covid

No dia em que a Rússia registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, 895 nas últimas 24h, as autoridades locais demonstraram preocupação com o baixo índice de imunização. Apenas um terço da população tomou a primeira dose. Assim, os governantes sinalizaram que novas medidas de restrição podem ser anunciadas para conter o avanço do vírus.

Em números absolutos, apenas os EUA registram hoje uma média diária maior de mortes, 1.812, contra a média russa de 863, de acordo com o site Our World in Data, da Universidade de Oxford.

No entanto, proporcionalmente ao tamanho da população, a taxa de óbitos pelo coronavírus na Rússia é maior. Poucos países têm taxas mais alarmantes, entre eles Suriname e Bulgária.