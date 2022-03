Rússia exigirá pagamento em rublos do gás que fornece à Europa

O presidente Vladimir Putin anunciou nesta quarta-feira (23) que a Rússia exigirá a partir de agora pagamento em rublos do gás que vende para “países hostis”, incluindo os da União Europeia (UE), e deu às autoridades russas uma semana para aplicar o novo sistema.

“Tomei a decisão de aplicar um conjunto de medidas para passar ao pagamento em rublos do nosso gás fornecido a países hostis”, disse o presidente russo em uma reunião do governo, durante a qual explicou que trata-se de uma reação ao congelamento de ativos russos por parte dos países ocidentais.

Putin pediu ao Banco Central e ao governo que adotem no prazo de uma semana o novo sistema, que deve ser “claro, transparente” e implica “a aquisição de rublos no mercado cambial russo”.

O anúncio teve um efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar, depois da forte queda desde 24 de fevereiro, quando as forças russas entraram na Ucrânia.

Putin também insinuou que outras exportações russas serão afetadas.

Os países ocidentais congelaram quase 300 bilhões de dólares de reservas russas no exterior, um “roubo”, afirmou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

“Está claro que entregar nossas mercadorias à UE e receber dólares, euros e outras moedas não faz mais sentido para nós”, disse Putin.

*Com AFP