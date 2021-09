RS: homem morre após barril de chopp explodir no próprio aniversário

Um homem morreu após um barril de chopp explodir enquanto ele comemorava o próprio aniversário na tarde dessa sexta-feira (17), em Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

Gilson Nascimento, de 43 anos, celebrava o aniversário em casa com a família no momento do acidente. O homem foi atingido no rosto e pernas por fragmentos do recipiente, informou o jornal Zero Hora .

Na ocasião, os bombeiros e o Samu foram acionados, mas, ao chegarem no local, a vítima apresentava ferimentos graves na cabeça e já estava sem os sinais vitais.

O caso, de acordo com a Polícia Civil, é tratado como acidente, mas ainda não se sabe o motivo da explosão. O equipamento foi recolhido e levado para perícia.

O corpo da vítima foi liberado para a funerária e o enterro deve ocorrer ainda neste sábado (18).