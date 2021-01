Rotatória revitalizada do conjunto Eldorado homenageia jornalista Orlando Farias

Em mais uma ação de espaços públicos revitalizados na gestão Artur Virgílio Neto, a Prefeitura de Manaus realizou no fim da tarde desta quinta-feira, 31/12, a entrega da rotatória Jornalista Orlando Farias, na entrada do conjunto Eldorado, zona Centro-Sul. O ato simbólico do espaço, revitalizado por meio da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, teve a presença dos familiares do jornalista, morto em 2013, e foi conduzido pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira Júnior.

“Estamos felizes de podermos entregar mais um espaço público revitalizado na gestão do prefeito Arthur, fruto do trabalho integrado da Comissão de Paisagismo, sob o comando da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e poder homenagear um grande jornalista da terra, que foi Orlando Farias, defensor da Amazônia e da floresta, e morador do conjunto durante muitos anos”, afirmou o secretário Antônio Nelson, destacando os benefícios gerados à cidade pelas ações de paisagismo e arborização.

O filho do jornalista, Luciano Farias, agradeceu a homenagem e destacou a importância das ações de revitalização da gestão do prefeito Artur Neto. “Para nós, é motivo de muita alegria esse reconhecimento do prefeito Arthur Virgílio Neto. É muito simbólico porque meu pai, coincidentemente, faleceu antes do prefeito Arthur Neto completar dois meses do início da gestão em 2013 e agora essa homenagem sendo feita no último dia do mandato dele é algo muito simbólico para nossa família”, destacou.

A lei que deu o nome de Orlando Farias à rotatória do Eldorado foi sancionada pelo prefeito Artur Virgílio Neto em junho de 2013, ano da morte do jornalista. A proposta de lei foi do então vereador Mário Frota, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Criador do Blog da Floresta, Orlando Farias era amazonense e pai de quatro filhos. Sua devoção à notícia e às causas da floresta o levaram a receber premiações nacionais, como o Prêmio Esso, em 1999 e 2001, e o Imprensa Embratel, em 2006.