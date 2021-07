Rompimento de tubulação causa transtornos no Parque Dez

Uma tubulação rompeu, na manhã desta sexta-feira (30), na avenida Avenida Perimetral 2, nas proximidades do CSU do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, e deixou o trânsito congestionado no local.

Em nota, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informou que está com engenheiros acompanhando o reparo emergencial na rede de 250 milímetros, que rompeu.

“A Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento (DITECS) está requisitando da concessionária Águas de Manaus informações sobre as causas do vazamento e, após recebimento do relatório técnico, irá analisar quais sanções deverão ser tomadas em relação à empresa, conforme está previsto no Contrato de Concessão”, afirma um trecho da nota.

A equipe da Ageman deve continuar monitorando os trabalhos até a plena retomada do abastecimento de água tratada no bairro Parque 10. (ET)