Rodrigo Maia classifica governo Bolsonaro como “incompetente” por dívida com Brics

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na noite desta terça-feira (5). O parlamentar não poupou críticas ao fato de o governo federal não ter honrado o pagamento da penúltima parcela do aporte de capital do Novo Banco de Desenvolvimento, do Brics.

Maia classificou a gestão de Bolsonaro como “incompetente” no assunto e criticou o que chamou de “transferência de responsabilidade” promovida pelo governo, que culpou o Congresso Nacional pela inadimplência de US$ 292 milhões com o NDB.