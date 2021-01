Rodrigo Guedes toma posse como vereador e afirma que fará guerra pela ética

Durante a cerimônia de posse dos 41 vereadores eleitos, realizada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta sexta-feira (01/01), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) afirmou que vai trabalhar para moralizar o parlamento e cumprir sua função de fiscalizar os poderes Executivo e Legislativo e contribuir com muitas propostas e pautas, respondendo aos anseios da população manauara.

Rodrigo Guedes disse, ainda, que vai atuar na Câmara com ética e independência para que, em nome da população, a Prefeitura de Manaus melhore a qualidade de vida dos moradores da capital.

“Não estou assumindo hoje para ser mais um no sistema, que as pessoas se decepcionam, que chega lá e só luta por si e pelos seus. Muito pelo contrário. As minhas palavras centrais de ordem serão: ética e luta por um serviço público mais digno. Mas compreendo, de forma muito clara, que é impossível melhorar a vida da população se não moralizarmos o setor público como um todo”, disse.

Cartel dos combustíveis

O vereador acrescentou que nos próximos quatro anos vai mobilizar a sociedade e os órgãos de controle para retomar a luta contra o cartel dos combustíveis.

Antes de ser eleito vereador, Rodrigo Guedes esteve à frente do Procon Manaus, onde realizou várias denúncias, fiscalizações e autuações sobre indícios de cartel nos postos de combustíveis da capital amazonense.

“Em minha trajetória, há um histórico de luta contra os abusos nesse mercado da gasolina. Sempre respeitando o empreendedor, mas nunca aceitando ações ilegais e criminosas relacionadas à combinação de preços. Com certeza estarei na linha de frente disso e convido os demais para juntarem-se a nós nessa luta”, ressaltou.

Aumento de salários

Rodrigo Guedes disse, ainda, que na próxima segunda-feira (04/01) vai apresentar um projeto de lei que revoga o aumento de R$ 15 mil para R$ 18 mil o salário dos vereadores. A medida foi aprovada pela legislatura anterior e, caso não seja revogada, passa a valer a partir de 2022.

“Não posso aceitar essa medida. Vou colocar via projeto de lei para votar de novo e o plenário vai decidir se vai continuar com esse aumento ou se vai voltar atrás”, afirmou