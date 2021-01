Rodrigo Guedes solicita reforma completa da Minivila Olímpica do Santo Antônio

Durante fiscalização na Minivila Olímpica Jair Sampaio, situada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Platiny Soares, constataram que o lugar está abandonado e com a estrutura precarizada. A visita no local foi realizada neste sábado (7).

Na ocasião, além de itens roubados no banheiro da Minivila Olímpica, piscinas abandonadas, mato a quase meio metro de altura, iluminação precária e áreas pichadas e depredadas, Rodrigo Guedes e o secretário verificaram que a obra na quadra de esportes do lugar está paralisada, portanto, incompleta e de péssima qualidade, onde não se vê nada concluído.

Segundo Rodrigo Guedes, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer assegurou que, ainda este ano, vai dar continuidade ao processo de reforma da Minivila para entregar à população os espaços que estão contemplados no processo de reforma e, assim, beneficiar os moradores do bairro Santo Antônio.

“Reconheço a importância da Minivila Olímpica para os moradores, por ter nascido na área próxima ao Santo Antônio e ter praticado atividades esportivas no local desde a infância. Vamos devolver a Minivila Olímpica para a comunidade. Esta ação é resultado de fiscalização, articulação e do meu diálogo com os secretários e com o Prefeito David Almeida”, afirmou Rodrigo Guedes.

“O secretário garantiu que vai verificar o processo administrativo da reforma, tanto da cobertura da quadra quanto melhorias na Minivila Olímpica como um todo”, completou.

Diálogo com o prefeito

Rodrigo Guedes também disse que já conversou com o prefeito David Almeida (Avante) para tratar sobre a revitalização da Minivila Olímpica e acrescentou que a Prefeitura de Manaus garantiu a reforma deste e de outros espaços esportivos da capital.

“O prefeito garantiu que a revitalização será feita nessa, em outras Vilas Olímpicas, e também em outros complexos esportivos da Prefeitura de Manaus. Ter uma Minivila Olímpica abandonada, por trás da Câmara Municipal, é símbolo do descaso com a população. As Minivilas Olímpicas precisam ser complexos esportivos modelos no município”, afirmou.