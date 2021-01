Rodrigo Guedes solicita da Prefeitura que profissionais do SAMU tenham prioridade em vacinação

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que os socorristas de pronto atendimento do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19 em Manaus.

O pedido foi realizado por meio do ofício 19/21, que foi encaminhado à titular da Semsa, Shádia Fraxe, nesta terça-feira (19). De acordo com o vereador, a prioridade da vacinação desses socorristas é de extrema importância porque estes profissionais são os primeiros trabalhadores da Saúde que têm contato com a Covid-19 e estão desde o início da pandemia em constante exposição ao vírus.

Rodrigo Guedes, também solicitou que a Secretaria encaminhe a listagem com os nomes dos servidores vacinados para o controle dos representantes políticos e da população, por conta da insuficiência das doses de vacina disponibilizadas para a capital.

“Nesse momento tão conturbado de pandemia, os socorristas do Samu continuam na linha de frente e correm contra o tempo para prestar socorro à população. Por isso, peço que a Semsa priorize esses profissionais que atuam como verdadeiros heróis”, disse Rodrigo Guedes.

