Rodrigo Guedes propõe homenagem aos cientistas Marcus Lacerda e Adele Benzaken

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) propôs na terça-feira, 9/11, uma moção de parabenização a Adele Benzaken, diretora do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia), e Marcus Lacerda, médico infectologista, especialista em saúde pública da Fiocruz Amazônia. Ambos atuaram intensamente em estudos para o combate à Covid-19 no Amazonas.

“Esta é uma merecida homenagem aos cientistas. Marcus e Adele realizaram importantes e relevantes trabalhos científicos durante o combate à pandemia da Covid-19, coordenaram testes e ajudaram o Ministério da Saúde na formulação de políticas de enfrentamento ao vírus. Não podemos deixar de reconhecer os esforços à frente

Marcus Lacerda se destacou por estar à frente de um estudo pioneiro que comprovou a ineficácia e os riscos do uso da cloroquina no combate à Covid-19. Adele Benzaken, ex-ministra da Saúde, se destaca por suas pesquisas no combate ao HIV, especialmente após ela promover uma cartilha voltada à saúde trans. À frente da Fiocruz Amazônia, esteve envolvida em estudos importantes sobre a Covid-19, como o que identificou novas variantes do vírus.

“A homenagem, uma forma de exaltar o trabalho destes e também, claro, dos demais profissionais da saúde e colaboradores que são os grandes responsáveis pelo êxito da vitória que logo se aproxima”, afirmou.