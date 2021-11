Rodrigo Guedes pede obra emergencial de contenção na orla do São Raimundo

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) pediu à Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira, 3/11, por meio de requerimento, o início de uma obra urgente de contenção de erosão em toda a orla do bairro São Raimundo, na zona Oeste de Manaus. Em visita a moradores do beco Darci Azambuja, o parlamentar constatou um processo de erosão avançado e a necessidade de atenção da Prefeitura. Um requerimento legislativo, que é votado em plenário, foi enviado ao Executivo municipal com a solicitação.

“Estou pedindo que a Prefeitura de Manaus promova obras de contenção na encosta do São Raimundo, na orla, onde existem diversas casas que estão com riscos de desabamento. A cada chuva parte do quintal dessas casas, do terreno, é engolido pela erosão. Já chegou a um nível muito crítico e pode acontecer uma tragédia”, ressaltou o parlamentar.

Rodrigo Guedes destacou que toda a orla do bairro sofre com um processo acelerado de erosão, que pode causar um desabamento a qualquer momento, principalmente neste período de chuvas. Por isso, cobrou que haja uma obra emergencial de contenção para atender estas famílias e prevenir que um acidente pior ocorra, com risco de morte.

“É uma obra mais do que urgente, emergencial, que precisa ser realizada imediatamente. Chegou a um nível tão crítico que a qualquer chuva o pior pode acontecer. Então eu peço que a Prefeitura, em regime de urgência, inicie os procedimentos de contenção dessa erosão em toda a orla do bairro do São Raimundo, que vai desde a Peixaria do Jokka, que sofre um processo acelerado de erosão. Quando começa a chover os moradores ficam desesperados e não dormem mais”, explicou o vereador.