Rodrigo Guedes participa de manifestação em apoio a ciclista atropelado

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) foi de bicicleta a uma manifestação em frente à empresa Expresso Coroado, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, nesta sexta-feira (23). A manifestação ocorreu em apoio ao ciclista Saulo Alves, atropelado por um ônibus no último dia 13. Para o vereador, é necessário mudar a cultura e garantir uma cidade melhor, com mobilidade digna para todos os usuários dos meios de transporte.

“Eu queria fazer um pedido a todos os motoristas que não fechem o ciclista, não coloquem a vida destes em risco. A esmagadora maioria são pessoas de baixa renda que usam a bicicleta como meio de transporte pois não tem condições de ter um veículo. Lembrando que qualquer ultrapassagem aos ciclistas deve ser feita a uma distância de 1,5 metro, é o que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Se a via for estreita, dê o sinal para a esquerda verifique se vem outro veículo e faça a ultrapassagem com a distância letal. A bicicleta é menor, não tem como competir e o ciclista é vulnerável . Dê segurança, prioridade à vida. É uma questão de humanismo”, disse.

A manifestação contou com a presença de outros usuários do meio de duas rodas. Na ocasião, pediram que a empresa prestasse atendimento à família do ciclista Saulo Alves, que se encontra em estado grave no Pronto Socorro João Lúcio. O parlamentar conversou com os ciclistas presentes e segurou a faixa de apoio a Saulo.

Como forma de implementar políticas públicas de incentivo ao uso da bicicleta e garantir infraestrutura cicloviária, o vereador, que também faz uso do meio de transporte, propôs a Frente Parlamentar da Bicicleta e da Proteção e Defesa dos Direitos e Interesses dos Ciclistas, aprovada na Câmara Municipal de Manaus (CMM).