Rodrigo Guedes organiza manifestação pela reforma da Mini Vila Olímpica do Santo Antônio

Neste sábado, 2, será realizada uma manifestação popular pela reforma completa da Mini Vila Olímpica Jair Sampaio, localizada no bairro Santo Antônio, atrás da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Organizada pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC), o ato se iniciará às 10h e contará com a participação dos moradores do bairro e entorno, que deveriam ser atendidos pela Mini Vila.

A reforma do local já havia sido solicitada pelo parlamentar no dia 27 de abril deste ano, por meio de um Requerimento legislativo, após uma visita realizada em janeiro deste ano junto com o subsecretário municipal de esporte e lazer, Platiny Soares, e outra em meados de março, com o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. Duas obras que tiveram início em 2020, estão abandonadas.

Conforme afirmou o vereador, inúmeras reclamações e denúncias são feitas pelos moradores por conta da situação precária do local, que encontra-se abandonado e inutilizável. O vereador iniciou o processo para realizar as obras de infraestrutura no local quando ainda era gestor da Mini Vila e subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

“É inadmissível uma Mini Vila Olímpica que fica atrás da Câmara, estar abandonada. Uma das minhas primeiras ações como vereador foi fazer uma visita técnica na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, cujas obras estavam paralisadas. Esse dinheiro do puxadinho, esses 32 milhões de reais, deveria estar sendo usado para a construção de um complexo esportivo muito mais adequado, com uma quadra coberta, a piscina limpa, os aparelhos adequados”, afirmou.