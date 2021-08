Rodrigo Guedes manifesta solidariedade ao vereador Amom Mandel

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) declarou seu apoio ao vereador Amom Mandel (sem partido) em um gesto de solidariedade, após o parlamentar sofrer ameaças de processo por parte da Prefeitura de Manaus. O caso ocorreu nesta semana, após Amom denunciar um possível caso de corrupção na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

“Manifesto aqui a minha solidariedade ao vereador Amom Mandel que sofreu ontem ameaça e tentativa de intimidação no seu trabalho de fiscalização. Também passei por isso no meu mandato e não poderia deixar de manifestar o meu apoio. Fomos eleitos para fiscalizar e vamos continuar”, manifestou o parlamentar em sua rede social.

Guedes já sofreu intimidação e ameaça de cassação ao apresentar propostas legislativas e denúncias como o projeto de lei para revogar o aumento salarial dos vereadores, o fim do recesso parlamentar do meio do ano e ao abordar um motorista de ônibus e pedir que retornasse ao ponto de parada para buscar idosa que fez sinal e não foi atendida.

“Não podemos deixar que esse tipo de intimidação continue. O vereador Amom teve seu mandato ameaçado de cassação. Isso é totalmente antidemocrático. Também passei por isso após pedir para o motorista do ônibus voltar para buscar a idosa na parada de ônibus, entre outras situações.”, ressaltou.