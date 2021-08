Rodrigo Guedes e skatistas reforçam pedido de reforma da pista de skate da Ponta Negra

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) se reuniu com skatistas de Manaus, nesta semana, para discutir a reforma da pista de skate da Ponta Negra, na zona Oeste, que também é utilizada por patinadores e esportistas de bike cross. Conforme afirmou o parlamentar, o local não recebe manutenção desde 2013 e agora se encontra com fissuras e rachaduras no piso, iluminação deficiente, obstáculos de ferro prejudicados e com a pintura antiga e desgastada.

“Com simples manutenções e pinturas a pista pode ficar nova. Não precisa contratar empresa. A própria Prefeitura pode fazer e em de 10 dias conclui! Vamos tocar essa ideia prefeito e vice-prefeito? Anunciem esse presente pra nação skatista manauara para que essa pista que já foi a melhor do Brasil voltar a ser um templo do skate do jeito que merece ser”, disse.

Guedes, que já esteve à frente da Subsecretaria de Juventude, ressaltou a importância de investir no esporte, que foi inaugurado com sucesso e conquistou medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. O vereador pediu ainda pelo retorno do Bolsa Atleta em Manaus, benefício importante para garantir o desenvolvimento de muitos atletas.

O parlamentar relembrou a extinção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e explicou o quão relevante socialmente seria o retorno da pasta, além da criação da estadual. Conforme ressaltou, são necessários investimentos intensificados nas políticas públicas de esportes e uma visão estratégica para avanços a nível municipal.

“Nos últimos anos, nós tivemos praticamente um desmonte da política de desporto no país, enquanto política pública. Desde o aparelhamento do Ministério do Esporte, quando ainda existia, que era moeda de negociação política e posteriormente foi extinto. Por mais que a política pública não signifique necessariamente a existência de um órgão para tratar daquilo, sabemos que isso dá mais possibilidades de ação para a execução desta política pública”, afirmou.