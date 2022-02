Rodrigo Guedes doa primeiro aumento salarial para instituição social

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) doou o valor referente ao primeiro aumento salarial dos vereadores de Manaus, nesta terça-feira, 01/02. Desta vez, o parlamentar destinou R$ 2,5 mil, referente ao aumento de 26% do salário, à Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (APADAM). Guedes, que é contrário ao reajuste por considerá-lo inoportuno, afirmou que continuará realizando as doações no decorrer do ano a diferentes instituições reconhecidas em Manaus que precisam de recursos.

“Todos os vereadores de Manaus, a partir deste mês em diante, receberão quase R$ 3 mil de aumento salarial [valor líquido]. Fui e sou contra! Sou o autor do Projeto de Lei que visa revogar o aumento salarial dos vereadores de Manaus. Simplesmente sentaram em cima do meu projeto e nem sequer votaram! Não digo que nunca poderia reajustar, mas agora não. Como sou contra, resolvi fazer mais e doar todo o valor do aumento salarial. Dessa vez foi R$ 2,5 mil para a APADAM e nos próximos dias será um bebedouro para um projeto social de Jiu-Jitsu no Conjunto Vista Bela, totalizando o valor exato do aumento”, explicou.

O parlamentar foi autor do Projeto de Lei (PL) 010/21, que propôs a revogação da Lei nº 481/2020, que instituiu o aumento salarial, porém o PL segue em tramitação na Casa Legislativa mesmo após um ano. Com a Lei em vigor a partir de janeiro deste ano, os parlamentares passaram a receber R$ 18,9 mil por mês. Conforme explicou o vereador, o valor doado auxiliará na reforma da sede da instituição, que atenderá a todas as crianças e adolescentes com Síndrome de Down que forem ao local.

“A sede está completamente impossibilitada de realizar serviços pois está totalmente deteriorada e precisa da ajuda da população para sua reforma completa, principalmente com materiais de construção. A instituição está realizando uma vakinha online para arrecadar mais recursos, quem quiser doar será muito bem-vindo. Vale a pena conhecer e ajudar esse lindo projeto tocado pelo seu Omar e outros lutadores pela causa Down”, disse.

