Rodrigo Guedes doa metade do salário para compra de cilindros de oxigênio

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) anunciou que vai destinar 50% do salário para a compra de cilindros de oxigênio, e que serão entregues aos profissionais de Saúde.

A doação será destinada aos movimentos “Parceiros Brilhantes”, “Bora Ajudar” e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) neste sábado (16). Rodrigo Guedes acrescentou que o valor de R$ 5.250 vai ser doado com base no salário líquido dos parlamentares.

O vereador afirmou que escolheu as duas organizações por já terem feito as tratativas necessárias com instituições de Saúde, utilizando critérios técnicos e objetivos para que o oxigênio seja destinado aos pacientes de forma efetiva.

Segundo o vereador, por conta do crescente número de casos de infecção por Covid-19 que resultaram no colapso das unidades de Saúde, internações e enterros em Manaus, é necessário que os representantes públicos contribuam com ações efetivas para o combate da pandemia.

“Com o plano de trabalho que estou desenvolvendo com minha equipe, vou fazer algo mais do que apenas vídeos ou posts em redes sociais. É hora de acharmos soluções. Precisamos fazer ações mais concretas e efetivas”, disse.

“É necessária uma parcela de sacrifício daqueles que têm mais condições para salvar a vida de pessoas que não tem nenhuma condição, e que estão entre a vida e a morte e precisando de oxigênio”, concluiu.

*Com informações da assessoria