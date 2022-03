Rodrigo Guedes doa de novo aumento salarial a instituições sociais

Contrário ao aumento do salário dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) realizou a doação do valor referente ao aumento salarial do mês de fevereiro, nesta quinta-feira, 03/03. Desta vez, o parlamentar destinou os R$ 2,5 mil, 26% do salário, ao Instituto Autismo no Amazonas (IAAM). Guedes é o único parlamentar a doar o valor.

“Fui o único que desde o início lutei contra e anunciei a doação do valor relativo ao aumento. A instituição beneficiada será o IAAM, que atende centenas de crianças autistas e famílias de crianças autistas, já tendo atendido milhares dessas ao longo dos anos! Sou contra aumento salarial para político, acima de tudo nesse momento”, disse.

O parlamentar foi autor do Projeto de Lei (PL) 010/21, que propôs a revogação da Lei nº 481/2020, que instituiu o aumento salarial, porém o PL segue em tramitação na Casa Legislativa mesmo após um ano. Com a Lei em vigor a partir de janeiro deste ano, os parlamentares passaram a receber R$ 18,9 mil por mês.

“Fui o autor do Projeto de Lei que visa revogar o aumento salarial dos vereadores, mas sentaram em cima dele e não foi sequer para a primeira votação e como forma de protesto e para mostrar que não entrei com o PL só para jogar para a torcida, mas sou realmente contra, doarei o aumento até o final do mandato. De quase R$ 3 mil reais de aumento, R$ 2,5 mil irá para o IAAM e o restante para projetos menores, cerca de R$ 400 reais. Não adianta falar que é contra, tem que fazer”, destacou.