Rodrigo Guedes denuncia que na feira do Santo Antônio chove mais dentro do que fora

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) esteve na Feira Municipal do Santo Antônio, nesta quinta-feira, 21/10, e cobrou mais uma vez a reforma do local, que fica alagado todas as vezes que chove, por falta de manutenção na infraestrutura. Conforme explicou o vereador, também há outros problemas na infraestrutura do local que prejudicam os feirantes e, por isso, deve ser realizada uma manutenção emergencial.

“A cada chuva, principalmente as chuvas mais fortes, chove mais dentro do que fora. As pessoas não conseguem andar, fica completamente alagado, e os feirantes são prejudicados. Precisa da reforma sim, de uma manutenção completa, mas neste momento precisa de uma reforma emergencial, para consertar os buracos no telhado, as calhas, os bueiros”, disse.

Guedes chegou a fazer uma indicação legislativa à Prefeitura de Manaus para esta reforma e reafirmou que ela poderia ser feita com os quase R$ 32 milhões que estavam previstos para a construção do segundo prédio anexo na Casa Legislativa, proposto em agosto deste ano. Além disso, o parlamentar destacou que a Prefeitura de Manaus tem orçamento suficiente para promover a manutenção emergencial e uma reforma na feira.

“A Prefeitura tem R$ 7 bilhões, não é possível que não tenha orçamento para uma manutenção básica na Feira. Todos os corredores ficam alagados todas as vezes que chove, isso não pode esperar, não pode permanecer assim, é inadmissível. Essa feira fica a menos de 10 metros da Câmara Municipal de Manaus, não podemos permitir que ela fique assim”, afirmou o vereador.