Rodrigo Guedes denuncia preços abusivos praticados pelo cartel da gasolina em Manaus

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) voltou a fazer denúncias ao Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), nesta segunda-feira (1), com relação ao aumento injustificado dos preços de combustíveis nos postos de gasolina na capital.

Durante fiscalização nos postos localizados na Zona Sul de Manaus, o vereador constatou que em todos os estabelecimentos o preço do litro da gasolina, que durante o mês de janeiro custava a média de R$ 4,50, saltou para R$ 4,80 no último fim de semana.

Rodrigo Guedes afirmou que, apesar do aumento de preço nas refinarias da Petrobras, a prática de aumentar os preços dos combustíveis, de forma simultânea e no mesmo valor, realizada por todos os postos da capital, não se justifica, é criminosa e prejudica a população.

“Quando todos eles tabelam a tarifa, colocando o mesmo preço aos combustíveis, quem perde é o consumidor que não tem a oportunidade de buscar preços mais justos e mais em conta. A ação criminosa de cartel eu estarei sempre denunciando”, explicou.

Além do Procon-AM, o vereador acrescentou que também encaminhou a denúncia ao Ministério Público do Estado (MP-AM) e à Polícia Federal (PF). Há três anos, enquanto esteve à frente do Procon Manaus, Rodrigo Guedes realizou várias denúncias, fiscalizações e autuações sobre o cartel nos postos de combustíveis da capital amazonense e afirmou que durante o mandato parlamentar vai dar continuidade ao trabalho de fiscalização.

“Não podemos aceitar a ação da prática de preços iguais, na cidade inteira. Vou lutar contra isso e não ficarei calado com relação a essa organização criminosa que atua há décadas na cidade de Manaus”, concluiu.

*Com informações da assessoria