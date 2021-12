Rodrigo Guedes denuncia falta de acessibilidade em frente ao Sine

Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3/12, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) esteve com um grupo de PCDs e seus familiares em frente ao Sine Manaus, na Avenida Constantino Nery, para denunciar a falta de acessibilidade no local. Segundo o vereador, “para atravessar a rua, os cadeirantes têm que passar por diversos obstáculos, incluindo o meio-fio, que não tem nenhuma rampa de acesso. Além disso, não há vagas de estacionamento exclusivas para PCDs e na divulgação das vagas de emprego, o órgão não especifica a deficiência, fazendo com que muitos tenham que se locomover ao local para ter a informação completa”.

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COMPCD), Rodrigo Guedes explica que em abril deste ano, solicitou que fosse feita uma pequena reforma que viabilizasse a mobilidade e o acesso dos PCDs tanto para atravessar a avenida, quanto na calçada ao chegar ao órgão municipal.

“Essa não é a primeira vez que venho aqui. Em abril nós denunciamos esse descaso, recebemos a resposta de que o problema seria resolvido, mas hoje, oito meses depois, tudo está da mesma forma. Nós precisamos mudar essa realidade! Não tem vaga de estacionamento obrigatória para PCD e nem condições de acesso para atravessar na faixa”, declarou.

O vereador disse ainda que essa é uma luta conjunta, não apenas de pais, familiares das Pessoas com Deficiência. É necessário que todos os cidadãos caminhem juntos para uma cidade mais inclusiva. “Peço ao Prefeito David Almeida que adeque os principais pontos da cidade para que todos possam ter as mesmas condições de acesso. É um clamor de todos responsáveis, pais e PCD’s de nossa cidade”, disse o parlamentar.