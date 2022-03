Rodrigo Guedes critica falta de votação de projetos em sessão da CMM

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) criticou a decisão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) de não realizar a Ordem do Dia na sessão plenária desta segunda-feira, 28/03. O momento é destinado à votação, discussão e deliberação dos Projetos de Lei propostos pelos 41 vereadores da Casa Legislativa.

As sessões plenárias ocorrem de segunda a quarta-feira, mas as votações ocorrem apenas às segundas e quartas-feiras. Com a retirada da Ordem do Dia nesta segunda, a semana terá apenas um dia de votação das matérias legislativas.

Segundo Rodrigo Guedes, não há justificativas para que a votação dos projetos não tenha sido realizada, pois ele possui 12 PLs que aguardam deliberação para seguirem tramitação na Câmara, assim como também há projetos de outros parlamentares. Além disso, o vereador destacou que a decisão gera um atraso na tramitação dos projetos e prejudica não apenas os parlamentares, como a população.

“Um absurdo! Foi dito pelo vereador que estava presidindo a mesa que não havia projetos para serem votados, deliberados. Mas só projetos meus, da minha iniciativa, são 12 projetos que não foram nem deliberados, ou seja, não cumpriram nem a primeira etapa do trâmite do processo legislativo, alguns de setembro e agosto do ano passado”, afirmou.

“Nós temos três dias de sessões plenárias durante a semana e dois dias para votação, ou seja, perdemos um dia de votação dos projetos e nem foi dada uma razão, um motivo. Só dos meus projetos já conseguiríamos fazer uma pauta. Então não vejo motivos para cancelarmos a ordem do dia, se o presidente não conseguir localizar nenhum projeto, faço questão de colocar os meus à disposição”, disse.

Com informações da assessoria do vereador Rodrigo Guedes