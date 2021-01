Rodrigo Guedes comemora decisão do Governo sobre novo horário de funcionamento de feiras

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) agradeceu, nesta sexta-feira (29), ao governador do Estado, Wilson Lima (PSC), por ter atendido aos ofícios encaminhados ao Governo do Estado. Além da suspensão do carnaval, o vereador pediu a extensão do horário de funcionamento de feiras e mercados.

Dentre as medidas anunciadas pelo governador no novo Decreto Estadual, fica estabelecido que as feiras terão o horário de funcionamento ampliado, e poderão ficar abertas das 4h às 15h.

Wilson Lima também anunciou a suspensão do ponto facultativo previsto para o período de Carnaval, nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Ofícios

O ofício 013/21 foi encaminhado por Rodrigo Guedes ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e ao governador do Estado, Wilson Lima (PSC), na última sexta-feira (22), pediu o cancelamento do carnaval e também que os recursos destinados à festa sejam redirecionados à Saúde da capital e do interior.

Além dessa solicitação, na última quarta-feira (27), o vereador encaminhou o ofício 020/21 ao governador, pedindo a ampliação do horário de funcionamento de feiras e mercados.

Benefícios

Para Rodrigo Guedes, a flexibilização do novo Decreto vai assegurar melhores condições de trabalho aos feirantes, que manuseiam gêneros alimentícios altamente perecíveis.

“Sobre ampliação do horário de funcionamento das feiras, considero a decisão do governador muito sensata. Fico feliz em ter cobrado em nome dos feirantes, comerciantes de alimentos e demais permissionários”, disse.

“Essa foi, sem sombra de dúvidas, uma grande vitória garantida por meio de articulação. Além de gerar renda a esses empreendedores, a gente conseguiu trabalhar nessa ideia coletiva de organizar os serviços conforme as suas necessidades e em tudo o que envolve a questão da Covid-19”, destacou Rodrigo Guedes.

O vereador também afirma que, com o cancelamento do carnaval, seja realizado um remanejamento dos recursos desta celebração para a Saúde da capital e do Estado, observando outras medidas que assegurem o sustento dos responsáveis por essa festa ao longo de 2021.

*Com informações da assessoria