Rodrigo Guedes cobra uma obra de contenção na orla do São Raimundo

Moradores do beco Darci Azambuja, no bairro São Raimundo, cobraram, mais uma vez, a realização de obras emergenciais de contenção, nesta terça-feira, 16/11, durante fiscalização do vereador Rodrigo Guedes (PSC). A área faz parte da orla do bairro e com o período de chuvas intensas o risco de desabamento se torna cada vez maior. O parlamentar realizou uma solicitação para a obra no último dia 3/11, por meio de ofício, e retornou ao local nesta terça, com uma equipe da Defesa Civil de Manaus.

“Os moradores do bairro São Raimundo pedem socorro. Essa encosta no beco Darci Azambuja, que envolve várias casas, a cada chuva cai mais. Nessa madrugada, caiu mais ainda o barranco. A Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado do Amazonas precisam urgentemente ir ao local, fazer a obra de contenção necessária. Os moradores correm riscos reais de morte”, afirmou o vereador.

De acordo com os moradores, desde 2018 equipes da Prefeitura vão ao local, mas nenhuma solução é tomada e a situação se torna cada vez pior. Rodrigo Guedes destacou que toda a orla do bairro sofre com um processo acelerado de erosão, que pode causar um desabamento a qualquer momento, principalmente neste período de chuvas.

“Eu peço socorro pelos moradores à Prefeitura de Manaus e ao Governo do Estado, a quem puder ajudar, para realizar essa obra definitiva, não só os sacos de cimento. A situação é grave, hoje pela manhã teve um novo desabamento, a escada que havia no local caiu. Fui atendido pelo tenente William Dias, da Defesa Civil do município, que enviou uma equipe ao local, e esperamos que realmente seja feito algo”, disse.