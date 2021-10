Rodrigo Guedes cobra punição a fisioterapeuta que agrediu criança autista

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPCD), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) repudiou o caso de violência cometido pela fisioterapeuta Samia Patricia Riatto Watanabe, de 44 anos, contra uma criança autista. Conforme explicou o parlamentar, a punição e a cassação da profissional deve ser feita com rigor, já que é inadmissível cometer qualquer ato de violência contra uma criança, principalmente sendo autista.

“É inadmissível que alguém que deveria cuidar da criança, inclusive acima de tudo por ser uma criança autista, ou seja, ja tem mais dificuldade do que qualquer outra criança, faça um ato de agressão e de humilhação a essa criança que gera inclusive todo tipo de trauma psicológico”, disse.

De acordo com o parlamentar, a COMPCD acompanha o caso para garantir que as medidas cabíveis sejam realizadas. Guedes afirmou que a denúncia do caso aos órgãos de justiça responsáveis também está sendo feita, para que a fisioterapeuta não cometa o mesmo erro com outras crianças autistas ou não.

“A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência está acompanhando o caso e eu como presidente exijo punição e rigor na apuração e no cumprimento da lei, para que seja punida essa pessoa que não merece ser chamada de profissional. Inclusive nós estamos pedindo também a cassação do registro profissional desta pessoa. Também estamos denunciando a todos os órgãos responsáveis. Não descansaremos enquanto a justiça não for feita”, afirmou.

Apesar da referida fisioterapeuta ter negado as acusações, imagens da clínica particular onde ocorreu o caso, confirmam a agressão. O caso foi registrado no 22o Distrito Integrado de Polícia, em Manaus.