Rodrigo Guedes cobra contratação de professores do cadastro reserva de concurso da Semed

Neste dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) cobrou mais uma vez a contratação efetiva de professores que estão no cadastro reserva do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Conforme afirmou o parlamentar, os profissionais aprovados no certame têm o direito de garantir suas vagas.

“Aproveito esta data para fazer a cobrança da convocação dos professores do cadastro de reserva da Semed. Eles passaram no certame público, sem demérito dos aos professores temporários, eles cumpriram o papel deles de suprir essa necessidade imediata, mas os demais passaram, foram aprovados em concurso público”, ressaltou.

Guedes destacou ainda que a Lei Complementar nº173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a epidemia de Covid-19, não se encaixa neste contexto como uma justificativa para a não contratação destes profissionais, pois nesse caso se trata de uma reordenação nos cargos, ou seja, a substituição de servidores nos cargos já existentes.

“A lei complementar que impede o aumento de despesas, não se aplica em casos de substituição no cargo. Então não há porque não convocar estes professores, isso precisa ser acelerado, agilizado, o quanto antes, e ainda neste ano nós precisamos ter a notícia da convocação efetiva ainda este ano destes professores da Semed”, afirmou o vereador.

O vereador também aproveitou a oportunidade da data comemorativa para cobrar aumento salarial mais adequado aos professores da Semed que realizarem qualificação profissional como especializações, mestrados e doutorados.