Rodrigo Guedes apoia reforma da Apadam em parceria com a Suvinil

Após doar R$ 2,5 mil referente ao aumento do próprio salário para a Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam), em janeiro deste ano, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) articulou a reforma total da sede da instituição com o representante da empresa Suvinil, Ralf Melo, na última semana. A Apadam estava realizando uma vakinha virtual para viabilizar a reforma, que foi divulgada pelo parlamentar na ocasião da doação.

“Será uma reforma completa que a Tintas Suvinil custeará. Não só pintura, mas toda a estrutura necessária de obra. Ali terão salas de atendimento para bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com Síndrome de Down, com 12 salas para atendimento gratuito com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, jurídico, médico, salas de aula, refeitório, espaço de convivência e lazer e todo atendimento necessário para qualidade de vida de quem precisar gratuitamente!”, disse.

Guedes destacou que a reforma será viabilizada sem uso de dinheiro público. “Ralf já ajudou em projetos para a cidade de Manaus como os grafites nos viadutos, reforma de escolas, campos, quadras, pista de skate, praças, etc. Agradeço a ele e à Suvinil por fazerem o bem. E o melhor: sem um centavo de dinheiro público”, afirmou o vereador.

Presidida por Omar Maia dos Santos, a associação sem fins lucrativos reúne pais, amigos, profissionais e pessoas com Síndrome de Down para proporcionar qualidade de vida a estas pessoas, desde 2010. Segundo informações, cerca de 140 famílias recebem assistência da instituição social.

*Com assessoria