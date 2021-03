Rodrigo Guedes anuncia medidas em prol dos trabalhadores terceirizados

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) reuniu, na quinta-feira (4/3), com os representantes do Instituto de Apoio ao Terceirizados no Estado do Amazonas (IATES-AM), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), situada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, o vereador afirmou que vai elaborar projetos de lei e medidas de fiscalização com relação às denúncias sobre as empresas contratadas pela administração pública que demoram ou deixam de pagar os salários dos servidores.

Segundo a presidente da IATES, Francileide Moura, no Estado há cerca de 100 mil trabalhadores terceirizados e que grande parte desses servidores enfrentam o atraso de salários. Além de Francileide, também participaram do encontro o secretário executivo de Articulação dos Terceirizados, Silvio Cristiano, e o secretário executivo do Instituto, Kaillon Silva.

“As empresas precisam pagar os colaboradores. Muitas vezes elas recebem os valores dos serviços prestados e não repassam aos trabalhadores. Vamos elaborar projetos de lei, mecanismos e fiscalização, fazendo denúncias aos órgãos de controle como Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), para que essa situação não persista mais na cidade de Manaus”, disse.