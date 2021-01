Rodovias AM-010 e BR-319 recebem barreiras sanitárias contra a Covid-19

Em média 900 veículos de passeio e motocicletas estão sendo sanitizados diariamente, nas barreiras das rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Porto Velho), pela Prefeitura de Manaus. A ação está entre as inúmeras medidas adotadas pelo prefeito David Almeida, no combate ao novo coronavírus, e ocorre diariamente, no horário das 7h às 19h, em cumprimento ao decreto estadual nº 43.303/2021, que determina restrição de circulação de pessoas pela cidade.

Além da sanitização, os condutores e demais ocupantes dos veículos também passam pela aferição de temperatura. Caso alguém apresente temperatura superior a 37.6º, a orientação é buscar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Serviço de Pronto Atendimento (SPA), para verificar a possível suspeita de Covid-19.

“Um dos objetivos das barreiras sanitárias, conforme as orientações do prefeito David Almeida, é o de controlar a entrada de pessoas que vem para a cidade, mas não imaginam que estejam com sintomas da Covid-19, e estão se expondo. Fazemos a aferição da temperatura dos condutores e passageiros dos veículos, com termômetros infravermelhos. Caso seja registrada a temperatura superior a 37.6º, a pessoa irá responder a um questionário e será orientada a procurar uma UBS ou SPA de imediato”, explica o responsável pela Defesa Civil, coronel Fernando Filho.

A sanitização dos veículos consiste na aplicação de quaternário de amônio, nas longarinas e nos pneus de carros e motocicletas. Segundo o coronel Fernando, em quatro dias de operações nenhum caso de suspeita de Covid-19 foi detectado até o momento.

Parceria

Os trabalhos tiveram início na última quarta-feira, 20/1, e estão sendo realizados em parceria entre a Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias municipais de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Além das sanitizações nas áreas de barreira, ações semelhantes estão sendo realizadas nos principais corredores viários de Manaus.

*Com informações da assessoria