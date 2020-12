Rodoviários realizam paralisação de 30% da frota nesta segunda-feira, em Manaus

O município de Manaus amanheceu com mais uma paralisação no transporte. Desta vez, os rodoviários decidiram parar 30% da frota de ônibus, afim de chamar a atenção das empresas para que possam realizar os pagamentos que estão atrasados, como informou a categoria.

A paralisação ocorreu por volta das 5h, quando motoristas e cobradores que participaram do protesto, acabaram voltando ao trabalho por volta das 7h30, após um acordo entre a categoria e as empresas de ônibus, como informou o Sindicato dos Rodoviários de Manaus.

“A cobrança da categoria é a segunda parcela do 13° salário e adiantamento salarial. Após esse ato, tivemos posicionamento de algumas empresas que informaram pagar o vale na data de hoje, e na quarta-feira, a segunda parcela do 13°”, informou Josenildo Mossoró, presidente em exercício do Sindicato dos trabalhadores Rodoviários de Manaus.

Fonte: Revista do Ônibus