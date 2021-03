Rodoviários paralisam atividades para reivindicar benefícios atrasados

Motoristas e cobradores de ônibus que atuam no sistema de transporte de Manaus paralisaram parte da frota na manhã desta sexta-feira (12). O Sindicato dos Trabalhadores informou que a categoria decidiu paralisar as atividades para cobrar benefícios que estão em atraso. As informações são do G1.

O presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Josenildo Mossoró, informou que a categoria está revoltada pela falta de pagamento da cesta básica e do ticket alimentação, que estariam em atraso há 50 dias. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas Transporte Coletivo (Sinetram) informou que “não foi notificado e desconhece os motivos da paralisação”. O Sinetram informou ainda que “está mantendo diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que o funcionamento do transporte coletivo volte ao normal”. O ato teve inicio por volta das 10h no terminal de ônibus 1, na Avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul da capital. Os motoristas colocaram os ônibus em fila e paralisaram as atividades. O número da frota afetada ainda não foi informado. O sindicato ressaltou que os trabalhadores decidiram paralisar as atividades por conta própria e aguarda respostas das empresas.