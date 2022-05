Robô da Águas de Manaus inova avaliação preventiva da rede de esgoto na cidade

Equipamento vai auxiliar na expansão das redes de coleta de esgoto da capital

A Águas de Manaus trouxe nova tecnologia para auxiliar na expansão dos serviços de esgotamento sanitário da cidade. Inédito na região, o robô da linha VOR 37 é o mais novo investimento da empresa. O equipamento de vídeo inspeção entra nas tubulações e avalia preventivamente trechos de difícil acesso, sinalizando necessidade de manutenção. Por meio do diagnóstico preciso, será possível reduzir tempo e impacto de obras.

De acordo com o supervisor de operações da Águas de Manaus, Júlio César Rodrigues, o robô VOR 37 é multiuso e consegue definir posição e profundidade exatas de uma obstrução na rede de esgoto. “Antigamente, para identificar o local onde havia a obstrução, era necessário escavar uma área maior até encontrar o local correto. Isso levava tempo e impactava em todo processo. Com o auxílio do VOR 37, vamos conseguir ser mais exatos e reduzir os impactos na execução de qualquer tipo de manutenção. O robô é um grande facilitador neste processo e quem mais ganha é a população, que será impactada por um menor tempo durante nossas obras no sistema”, pontuou Júlio César.

O robô VOR 37 é de produção nacional, e conta com o que há de mais moderno na robótica de vídeo inspeção. Ele pode ser conectado a cabos de até 200 metros, ou ser controlado por rádio na faixa de 2.4 gigahertz. O VOR 37 possui uma câmera de alta resolução, que faz imagens detalhadas do estado interno das tubulações, auxiliado por iluminação de Led com 10 níveis de intensidade, o que permite que seja utilizado até em horário noturno. As imagens captadas são enviadas em tempo real para um programa de computador, que podem estar em um notebook, tablet ou até mesmo celular. Ele pode ser utilizado dentro de tubulações de até 500mm e se desloca em uma velocidade de 8.5 metros por minuto.

De acordo com o gerente de Operações da concessionária, Diogo Freitas, ações simples da população, como a mudança de hábitos em relação ao descarte dos resíduos na rede de esgoto, também podem evitar futuros contratempos. “Nossas estações de tratamento de esgoto são modernas e possuem etapas de retenção de resíduos sólidos, mas é muito importante que a população contribua. Ainda que as pessoas pensem que é ‘apenas um restinho de comida ou alguns fios de cabelo’, isso causa grandes transtornos operacionais. A conscientização é essencial”.

Dentre os resíduos mais encontrados na rede de esgoto doméstico que podem obstruir as tubulações, estão pedras de gordura, fraldas descartáveis, absorventes, preservativos, bitucas de cigarro e cabelo. Além destes resíduos que podem obstruir a rede, o robô também identifica rachaduras nos canos, problemas estruturais, pontos de desgaste ou juntas desalinhadas, sinalizando necessidade de manutenção.

Ampliação da rede de esgoto

A Águas de Manaus avança fortemente na ampliação da rede de esgoto e vem investindo em tecnologias para levar o serviço a todas as regiões da capital. Nos últimos anos a cobertura do sistema de esgotamento em Manaus cresceu 40%, saindo de 19% para os atuais 26%. Diariamente, a empresa já trata mais de 50 milhões de litros de esgoto, evitando que esse volume de efluentes seja despejado diretamente e de maneira inadequada na natureza.

Atualmente Manaus conta com 750 quilômetros de rede de esgoto, em uma estrutura que já pode atender cerca de 500 mil pessoas na cidade. “Estamos ampliando a rede de esgoto e é importante que a população saiba a importância em se conectar a ela. Os dejetos gerados nas residências passam por um rigoroso processo de coleta e tratamento até que sejam devolvidos à natureza, dentro dos parâmetros de qualidade exigidos. Estamos falando em preservação do meio ambiente, em qualidade de vida”, ressaltou o gerente de Operações Diogo Freitas.

Para os próximos anos, a concessionária prevê um investimento de R$ 1 bilhão na expansão do sistema, garantindo coleta e tratamento de esgoto para 1 milhão de moradores.

Com informações da Águas de Manaus