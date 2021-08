Roberto Jefferson é transferido para Bangu 8

Preso na manhã de sexta-feira (13), o ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido durante a tarde para o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. Com capacidade para 350 presidiários e 62 ocupantes, a cadeia tem vaga disponível em celas individuais.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, Jefferson tem que cumprir isolamento de 15 dias, em cela individual. Depois, poderá optar entre a individual e a coletiva, apelidada de Maracanã.

O ex-governador Sérgio Cabral Filho e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o “doutor Jairinho”, serão seus vizinhos nessa unidade, destinada a presos com nível de escolaridade superior ou investigados na Operação Lava Jato.

Condenado a 392 anos de prisão, Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele responde a 34 ações penais decorrentes da Lava Jato, tendo sido condenado em 20 delas.

Jairinho foi preso em abril sob suspeita de homicídio duplamente qualificado do menino Henry Borel, filho de sua namorada, Monique Medeiros, também presa.

Além deles, o delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio Alves, suspeito de cobrar propina de comerciantes e de vazamento de informações da investigação do caso Marielle Franco, também está preso em Bangu 8.

Na decisão que determinou a prisão e outras medidas contra o ex-deputado e presidente nacional do PTB, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), listou indícios de mais de dez crimes.

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, o político foi preso no desdobramento das investigações sobre a atuação de uma quadrilha digital voltada a ataques contra a democracia. (FOLHAPRESS)