Roberto Cidade vai conferir in loco situação de Humaitá e Manicoré

Os municípios de Humaitá e Manicoré vão receber a visita do Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), nesta sexta-feira, 05.

Roberto Cidade destinou emendas parlamentares no valor total de R$ 2,5 milhões aos municípios, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e vai verificar in loco a aplicação dos recursos.

A primeira parada será em Humaitá, onde o Presidente da Aleam, em companhia do prefeito Dedei Lobo (PSC), visitará unidades hospitalares.

Em Manicoré, o parlamentar vai para a Câmara de vereadores. No local, ele vai ser recebido pelo Presidente do legislativo municipal, vereador Markson Barbosa, a vice-presidente vereadora Adriene Cidade e o prefeito Lúcio Flávio (PSD). Depois, todos seguem para o Hospital Regional e ao Porto da cidade.