Roberto Cidade se emociona em Apuí na entrega de escola da zona rural

Sucunduri, distrito do município de Apuí, no Sul do Amazonas, às margens da rodovia AM-230 (Transamazônica) e na divisa com o estado do Pará, recebeu ontem (14) a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (UB). Ao lado do prefeito Marcos Lise (UB), o parlamentar participou da inauguração da Escola Municipal Professora Maria de Nazaré e assistiu à 14ª Corrida de Aniversário de Sucunduri – Etelvino Martinelli.

Para Cidade, conhecer a localidade é um misto de orgulho e emoção porque seu tio, já falecido, ex-deputado Hamilton Cidade, foi o autor do projeto que transformou Apuí em município. “Deus me direciona e me fez estar aqui hoje para presenciar o crescimento que está ocorrendo no município. Agradeço muito a Deus por estar aqui e sei que meu tio estaria orgulhoso vendo tudo isso”, afirmou.

O presidente da Assembleia destacou o trabalho que vem sendo realizado pela gestão do prefeito Marcos Lise no município, cumprindo os compromissos que assumiu com a população. “A cada dia que conheço mais, eu admiro o prefeito Marcos Lise, que mostra que é competente e trabalhador, como prova hoje, com a entrega desta obra, que a comunidade esperava há quase 11 anos, e também com a obra da creche e a unidade de saúde, que visitei hoje, e que também era demanda antiga da população daqui”, disse.

O deputado também reafirmou seu compromisso com o município e garantiu que, graças à sua articulação junto ao Governo do Estado, uma motoniveladora chegará ao distrito para permitir a trafegabilidade da estrada e dos ramais. “Trabalhei para que essa patrol virasse realidade e, dentro em breve, essa máquina estará aqui ajudando vocês porque sei o quanto vocês precisam dela. Fiz isso porque sei que aqui tem um povo trabalhador, um povo guerreiro, que só quer oportunidade de trabalhar. E o que estiver ao meu alcance, farei sempre o possível para ajudar quem trabalha em busca do crescimento como vocês”, continuou.

O prefeito Marcos Lise lembrou que Roberto Cidade foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa, na história, a visitar o Distrito de Sucunduri. “Ele foi o primeiro deputado aqui da região do Madeira a ser presidente da Assembleia e é o primeiro presidente da Assembleia a conhecer esse nosso distrito, que é o segundo maior e mais importante de Apuí, depois da sede. E isso tem um grande significado para nós”, destacou.

A Escola Municipal Professora Maria de Nazaré foi construída com recursos próprios da Prefeitura de Apuí, toda em alvenaria, possui dez salas de aula, biblioteca, secretaria, diretoria, banheiros. Tem capacidade para atender a 300 crianças do Ensino Fundamental.

Com informações da assessoria