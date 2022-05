Roberto Cidade participa dos festejos de aniversário pelos 153 anos de Humaitá

Humaitá, município ao Sul do Estado, completou ontem (15) 153 anos e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), fez questão de participar das festividades preparadas para comemorar a data. Da programação de aniversário constou a entrega de escola municipal e creche de tempo integral, além dos tradicionais ato e desfile cívico e o lançamento da pedra fundamental das obras de construção da sede do Fórum de Justiça do município.

Deputado identificado com a Calha do Madeira, Cidade reforçou seu compromisso com o município e anunciou a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão. “O meu mandato tem contribuído com o município de Humaitá. No ano passado mandei pra cá uma emenda no valor de R$ 1 milhão e já me comprometi em mandar outra uma emenda de R$ 1,5 milhão. Isso significa mais recursos para a prefeitura investir em melhorias. Hoje é um dia importante para o município de Humaitá e nós temos que comemorar. Estou muito feliz e emocionado por estar aqui vendo tantas realizações”, afirmou.

O presidente da Aleam participou ainda das inaugurações da Escola Municipal Marlucia Gomes de Oliveira e da creche de tempo integral, Jonecy Alves de Farias. Ao todo, a educação básica de Humaitá ganhou 379 novas vagas, entre ensino infantil e fundamental. “Tenho identificação com a Calha do Madeira e me motiva chegar aqui e comprovar que há no município compromisso e responsabilidade com a coisa pública. Me alegra estar ao lado do prefeito Dedei Lobo e poder inaugurar a única creche de tempo integral existente no interior do Amazonas, que vai atender a 105 crianças de 2 a 3 anos, e uma escola que vai dispor de ensino de qualidade e estrutura que poucos municípios têm a 274 alunos. Isso é o que me motiva e me faz trabalhar para ter um Amazonas melhor. Parabéns, Humaitá, pelos 153 anos de existência. Que Deus abençoe esse povo querido”, falou.

Pela manhã, o presidente da Aleam participou ainda da parada cívica, que reuniu 25 escolas e militares da Marinha, do Exército (Grupamento 54° do BIS), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal. Além da solenidade de lançamento da pedra fundamental das obras de construção da sede do Fórum de Justiça de Humaitá. “É extremamente importante que seja fortalecido o Poder Judiciário no interior do Amazonas, sei da dificuldade que é manter uma estrutura, e fico feliz de ver que a prefeitura dá o primeiro passo ao contribuir com a doação do terreno para a construção do futuro Fórum. É dessa forma, com os poderes harmônicos, se respeitando, com o fortalecimento de todos eles que o povo do Amazonas sai ganhando”, afirmou.

Cidade encerrou a série de inaugurações participando da entrega da sala do Cartório de Registros que passa funcionar dentro do Hospital Regional de Humaitá. A medida visa facilitar a emissão das certidões de nascimento dos bebês que nascerem na unidade de saúde. “Essa é a quinta vez que venho a Humaitá somente neste ano e fico muito feliz em ver tudo o que a gestão Dedei Lobo vem construindo com muito trabalho e responsabilidade. Reforço aqui o meu compromisso de buscar junto ao governador Wilson Lima a instalação de uma UTI aqui no Hospital Regional. Isso já aconteceu em Parintins, está em curso de Tefé, e Humaitá também precisa dessa melhoria. Confio na sensibilidade do governador e tenho certeza de que, em breve, estaremos comemorando mais essa vitória. Parabéns Humaitá e contem sempre com o trabalho desse caboco do Madeira”, finalizou.

Com informações da assessoria