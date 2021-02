Roberto Cidade lamenta a morte do artista Zezinho Corrêa

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), lamentou o falecimento do cantor Zezinho Corrêa, ocorrido na manhã do último sábado,6, por complicações da Covid-19.

Cidade destaca a atuação do cantor ao longo da carreira e principalmente por levar o nome e a cultura do Amazonas ao mundo.

“Zezinho é um ícone da cultura amazonense. Deixa um legado muito grande e o Amazonas chora hoje a sua partida. Somos gratos a tudo o que fez enquanto artista para elevar o nome e a cultura amazonense mundo a fora”, pontuou.

Vocalista da Banda Carrapicho, Zezinho, nascido na comunidade de Imperatriz, em Carauari, ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente após o sucesso “Tic Tic Tac”, na década de 1990.