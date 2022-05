Roberto Cidade faz maratona de visitas a bairros das zonas Leste e Norte de Manaus

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), cumpriu agenda de visitas que incluíram os bairros Alfredo Nascimento e Armando Mendes, na zona Leste, e Vale do Sinai, zona Norte de Manaus conversando com a população e escutando demandas.

“Quando não estou na Aleam ou no interior, estou andando pelos bairros de Manaus. É importante que possamos ter essa proximidade com o cidadão, conversar, entender as demandas. A vigilância e o encaminhamento para o Executivo são ações importantes da atividade parlamentar. Esse mapeamento das necessidades da população permite que haja um maior entendimento sobre as prioridades das ações”, afirmou.

Moradora do Armando Mendes, Sulamita Lopes, 48 anos, aproveitou a oportunidade de estar com o parlamentar para pedir maior atenção para a área de saúde do bairro. “Nosso bairro é muito grande, ele compreende diversas comunidades e, embora haja a rede básica aqui, muitas pessoas ainda encontram dificuldades no atendimento. Talvez estender o horário de atendimento, aumentar o número de fichas, colocar mais profissionais, alguma coisa que possa melhorar o atendimento”, pediu.

As demandas apresentadas ao deputado e às equipes de trabalho do parlamentar serão encaminhadas às secretarias responsáveis, tanto do Estado quanto do município, para que o estudo das providências a serem adotadas.

“Ninguém faz nada sozinho. O Executivo também precisa desse olhar vigilante do Legislativo.

Por isso todas as demandas que nos foram repassadas serão encaminhadas para as secretarias responsáveis, para que possam ser atendidas na medida do possível. Sou um ‘cabôco’ que gosta de estar nas ruas, de conversar com as pessoas, de saber do que o cidadão precisa. Essa proximidade é boa para todos. Vamos continuar assim”, finalizou.

Além da saúde, os moradores dos bairros visitados pelo parlamentar apresentaram demandas, sobretudo, nas áreas de infraestrutura e iluminação pública.

Com informações da assessoria