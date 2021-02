Roberto Cidade é empossado como novo presidente da ALEAM

Roberto Cidade, novo presidente da ALE, foi empossado na manhã desta segunda-feira(01) e prometeu priorizar a pandemia assim como tomar as decisões em conjunto, respeitando a mesa diretora. Em seu pronunciamento, ele afirmou que em seu mandato, a casa legislativa será totalmente autônoma e que as as decisões, serão tomadas em prol do povo do Amazonas. A informação é do D24AM.

“Todas as minhas decisões serão tomadas em conjunto com a mesa diretora. Quero aqui reafirmar minha autonomia do poder legislativo, não irei me calar, muito menos me omitir. A hora, é de agir com eficiência, colocando os interesses da nossa população sempre em primeiro lugar”, disse.

O presidente do biênio 21-22, também firmou o compromisso em dar prioridade em regime de urgência nas matérias referentes ao combate da pandemia, causada pelo novo coronavírus. O parlamentar também disse que todas as decisões tomadas pela casa, serão divulgadas para maior transparência, já que é uma forma de prestar contas para o patrão, o povo.

A posse foi realizada na sede do órgão, na Avenida Mário Ypiranga, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O restante da mesa diretora, também assumiu os cargos para o próximo biênio (21-22).

Antes da posse oficial, o agora ex-presidente da Aleam, Josué Neto, lembrou dos trabalhos feitos durante a sua liderança no último biênio, mas principalmente durante o ano de 2020, durante o período de pandemia. O parlamentar também revelou que deixou em caixa, a maior verba na história da casa.

“Nós estamos deixando em caixa na Assembleia R$ 35.267 milhões. Nunca em uma passagem de comando desta casa, foi-se deixado um valor tão alto, para que o próximo presidente pudesse assumir tais recursos. O deputado Roberto Cidade, sem dúvida nenhuma, eu sinto dentro de mim, que ele fará um trabalho melhor que o meu”, esplanou.

Após a narrativa, o novo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, assinou o termo de posse, ao lado dos parlamentares Josué Neto e Delegado Péricles. Já presidindo a sessão plenária, Roberto Cidade solicitou o anúncio da nova mesa diretora, para que também assinassem o termo de posse.

O defensor público geral, Ricardo Paiva, também se pronunciou durante a cerimônia, onde disse que o povo espera do poder legislativo, o que os parlamentares foram eleitos para fazer: colocar a população em primeiro lugar. “Digo isso sem medo de errar, é isso que o povo espera da Assembleia e não tenho dúvidas que você (Roberto Cidade), possui todos os atributos para tanto”, finalizou.

Confira a nova mesa diretora da Alem: