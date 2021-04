Roberto Cidade destina R$ 5,5 milhões em emendas para saúde

Preocupado com o momento adverso que o Amazonas e o Brasil vivem por causa da pandemia do novo coronavírus, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destinou, nos anos de 2020 e 2021, um total de R$ 5.552.000 em emendas parlamentares voltadas à saúde.

O parlamentar apresentou 11 emendas impositivas ao orçamento do Governo do Amazonas. Elas foram utilizadas na compra de remédios ou na aquisição de equipamentos para unidades de atendimento.

Além de Manaus, foram contemplados os municípios de Maués, Barreirinha, Borba, Novo Aripuanã, Lábrea, Manicoré e Humaitá.

“A saúde sempre será minha maior prioridade como homem público. Sem saúde, nada acontece. Nesse momento de pandemia nada mais justo do que assistir os amazonenses mais necessitados”, destacou.

O SPA do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, foi um dos agraciados com emendas de Roberto Cidade. A unidade de saúde recebeu dois carros de emergência, três camas hospitalares, três cadeiras de rodas, dois oxímetros de pulso, quatro aventais de chumbo e um aparelho de raio-X.

Segundo a diretora do SPA, Daynna Cerquinho, os equipamentos vão contribuir para um atendimento mais humanizado.

“Estamos extremamente agradecidos, pois as aquisições foram muito valiosas. O equipamento de raio-X auxilia no diagnóstico e controle das patologias dos pacientes, sobretudo neste cenário de pandemia. A aquisição deste aparelho em conjunto com as vestimentas de proteção radiológica, camas hospitalares e as cadeiras de rodas, feita por meio da emenda do deputado Roberto Cidade, vai contribuir para um atendimento mais humanizado principalmente no acolhimento. Ou seja, todos os usuários do SPA São Raimundo passaram a ser melhor assistidos”, afirmou.