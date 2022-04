Roberto Cidade comunica no plenário da Aleam sua filiação ao União Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade comunicou hoje (6), no plenário Ruy Araújo sobre sua filiação ao União Brasil (UB). Após o encerramento da janela partidária, ocorrido no último dia 1º de abril, o partido passa a ser a maior bancada, com cinco deputados na Casa.

“Quero me manifestar a respeito do meu novo partido, o União Brasil, que se torna a maior bancada aqui da Aleam, com cinco deputados estaduais. É um momento novo, um projeto novo que tenho certeza que nós iremos sempre debater da melhor forma possível, buscando o que é melhor para o estado do Amazonas”, falou.

A bancada do União Brasil na Aleam passa a ser composta pelo presidente, Roberto Cidade e os deputados estaduais Adjuto Afonso, Fausto Junior, Joana D’Arc e Saullo Vianna.

Roberto Cidade também agradeceu ao Partido Verde (PV), do qual era presidente estadual. “Não posso deixar de agradecer ao Partido Verde, partido pelo qual fui eleito em 2018, juntamente, com os deputados Fausto Jr. e Carlos Bessa. O Partido Verde tem uma história ilibada, de compromisso com o estado do Amazonas.

Aproveito para parabenizar o deputado Álvaro Campelo, que hoje ingressa no PV. Desejo muito êxito e vitórias para todos nós que sempre estamos no plenário Ruy Araújo buscando o que é melhor para o nosso Estado”, finalizou.