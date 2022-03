Roberto Cidade agora integra o União Brasil

O deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), anunciou, nesse sábado (26), que está deixando o Partido Verde para ingressar no União Brasil, sigla do governador Wilson Lima. “Sou o atual presidente estadual do PV e hoje estou me desligando dessa sigla partidária, pela qual sou muito grato, e vou ingressar no União Brasil porque acredito no projeto e acredito no governador Wilson Lima”, afirmou o parlamentar durante o grande ato de filiação do governador ao partido, Brasil na quadra da escola de samba Aparecida.

Cidade chegou acompanhado pelo governador, caminhando no meio do povo. O evento reuniu lideranças políticas de todo o Estado, entre deputados, prefeitos do interior, vereadores e lideranças comunitárias. “Hoje é um dia que vai ficar marcado na história da minha vida. Tomei a decisão de fazer parte de um grupo que tem como principal objetivo trabalhar mais e mais pelo Amazonas. Nosso estado tem muito a crescer e para crescer precisa ter pessoas jovens, de fibra, competentes e guerreiros. Pessoas como o governador Wilson Lima demonstrou ser”, continuou.

Segundo o presidente da Aleam, a proposta de trabalho conjunto é o caminho para a busca pelo desenvolvimento e o melhor para a população. “Na Assembleia, temos muitos deputados que trabalham e querem o bem do Amazonas e da sua gente. E o bem é simples: é união pelo Amazonas, é União Brasil. Viemos para trabalhar mais e mais. Viemos para vencer!”, concluiu.

Com a filiação no União Brasil, Roberto Cidade deixa a presidência estadual do PV, partido que passou a comandar em outubro do ano passado.

*Com assessoria