Roberto Carlos deixa Globo no prejuízo

Na noite de sexta-feira, 20 de dezembro, a Globo exibiu mais uma edição do especial de fim de ano com Roberto Carlos. Dessa vez, a emissora optou por fazer um compilado com algumas apresentações do cantor que ocorreram ao longo do ano, como os shows que foram realizados fora do país e em Curitiba, celebrando os 60 anos de carreira. Apesar da grande expectativa, o canal deixou de faturar milhões e teve um grande prejuízo com o programa.

De acordo com informações divulgadas pelo site Notícias da TV, todos os anos a emissora disponibiliza um total de quatro cotas de patrocínio para serem exibidas ao longo do intervalo do especial de Roberto Carlos. Neste ano, no entanto, a Globo conseguiu vender apenas duas das que estavam programadas para serem comercializadas. Uma marca de carros e uma de produtos de cabelos foram os grandes patrocinadores do programa de final de ano.

Cada cota, segundo informações divulgadas pelo perfil do Jornalista Vê TV no Twitter, estava sendo vendida pelo preço de R$ 2.050 milhões. Como a Globo deixou de vender duas das quatro cotas, o prejuízo acabou sendo de R$ de 4,1 milhões. O especial de Roberto Carlos deste ano acabou sendo criticado por parte de alguns telespectadores. Acontece que eles ficaram descontentes com as escolhas musicais do “rei” da música no Brasil.

Roberto Carlos escolheu cantar algumas de suas canções em espanhol, no entanto isso desagradou ao público que queria ouvi-lo em português. Vale lembrar ainda que nestes últimos meses surgiu um grande movimento nas redes sociais para que a Globo escolhesse um substituto para o artista. Para se ter dimensão, o nome de Alceu Valença chegou a ser levantado como uma possibilidade, assim como o de outros artistas que também foram lembrados.

