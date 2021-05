Rio Preto da Eva ganha filial da Bemol Farma

A loja é a 5ª loja no grupo no interior do Amazonas..

Dentro do plano de expansão da rede de farmácias Bemol Farma, a quinta loja do grupo do interior do Amazonas será aberta no município de Rio Preto da Eva, amanhã, 20, às 9h, no Centro da cidade. Ao todo a loja de Rio Preto da Eva será a vigésima sexta loja do grupo que atua no Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

O conceito da Bemol Farma de Rio Preto da Eva é uma loja híbrida, que terá tanto os produtos da loja de varejo da Bemol, quanto os serviço e produtos da Bemol Farma. A farmácia oferecerá além dos tradicionais medicamentos, fraldas, itens de cuidados pessoais e de conveniência, traz também a disponibilidade do serviços de internet gratuita (rede Wi-fi) e os serviços de acolhimento farmacêuticos que oferecem gratuitamente a possibilidade da população de aferir pressão e glicemia, medir a temperatura corporal e aplicação de injetáveis, para medicamentos com e sem prescrição médica.

Outro serviço gratuito é a aplicação de brinco adulto e infantil na própria loja, na compra da joia. Para a realização destes serviços gratuitos, o cliente informa o seu CPF que é cadastrado nos serviços farmacêuticos, local onde armazena todos os resultados dos serviços realizados, facilitando o acesso sempre que o cliente precisar voltar à loja.

A rede de farmácia tem foco nos serviços digitais e dispõe de plataforma com internet para que os clientes, acompanhados do suporte dos atendentes da loja, possam comprar medicamentos e toda a variedade de produtos da farmácia, por meio do site (e-commerce caboclo).

Para o gerente executivo da Bemol Farma, Marcelo Medeiros, o conceito da Bemol Farma é oferecer à população uma farmácia diferente. “A loja de Rio Preto da Eva, assim como todas nossas 25 lojas são um lugar de saúde e não de doença. Lá as pessoas poderão cuidar da sua saúde com os serviços gratuitos que oferecemos de aferição de pressão, temperatura corporal, glicemia e aplicação de injetáveis, além de toda a comodidade de caso não ter algum produto na loja a pessoa poder pedir pelo site e receber em sua casa”, destacou Marcelo.

FACILIDADES NO PAGAMENTO: todos os produtos e serviços da Bemol Farma podem ser pagos com o cartão Bemol e suas vantagens de parcelamento, bem como, com o vale crédito da rede.