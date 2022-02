Rio Negro sobe dez centímetros e cheia pode ser maior da história

O Rio Negro subiu dez centímetros, após as duas primeiras semanas de fevereiro terem sido de vazantes ou estabilidade. Os dados são do Porto de Manaus, que monitora o ritmo das águas. Até a sexta-feira (18), o nível do rio estava em 23,96 metros.

Desde o início do mês, o Rio Negro não havia registrado nenhum movimento de subida. Nos dois primeiros dias de fevereiro, o rio baixou oito centímetros. Depois disso, as águas se mantiveram estáveis ou com vazante que variava entre um e dois centímetros.

Na terça-feira (15), foi a primeira vez que o rio subiu durante o mês. Na ocasião, foi registrado um aumento de três centímetros. No dia 16, também foram três centímetros.

Já na quinta (17) e também na sexta (18), o monitoramento do Porto registrou, em cada um dos dias, uma subida de dois centímetros.

O nível da água sobe em uma semana que a capital do Amazonas registrou chuvas além do normal. Somente na sexta, foram mais de 50 milímetros de chuva na cidade. O volume de água trouxe prejuízos e transtornos para moradores de diversos pontos de Manaus.

Ainda no final do ano passado, o governador Wilson Lima disse que o estado deve enfrentar a maior cheia de todos os tempos em 2022. Segundo ele, se o ritmo das águas continuasse do jeito que estava naquele período todos os municípios do estado poderiam ser atingidos.

Em 2021, o nível do Rio Negro alcançou 30 metros, ultrapassando em 3 centímetros a cota recorde registrada no ano de 2012. Com isso, Manaus registrou a maior cheia da história, desde o início dos registros do Porto da capital, em 1902.

*Com informações de g1