Ricardo Nicolau vai apresentar ‘Pra Frente, Manaus’ na CMM

O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) estará nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para apresentar o projeto suprapartidário ‘Pra Frente, Manaus’ aos vereadores da cidade. A apresentação está programada para iniciar às 10h no Plenário Adriano Jorge.

Lançado na última semana, o ‘Pra Frente, Manaus’ pretende montar um plano de soluções viáveis para os problemas da capital em temas como saúde, educação, trânsito e mobilidade urbana. O intuito é envolver a população, técnicos de diferentes áreas e a classe política numa discussão participativa, com consultas abertas online e encontros públicos temáticos.

“O ‘Pra Frente, Manaus’ é uma contribuição técnica para as eleições deste ano. Queremos reunir soluções viáveis, possíveis de executar, porque isso deve se antecipar a quaisquer decisões ou acordos políticos e partidários. Manaus precisa da união de todos e a participação dos vereadores é fundamental nesse processo”, diz Ricardo Nicolau.

Entre as principais bandeiras levantadas pelo projeto está a criação do primeiro Hospital Municipal de Manaus, da rede de CAIS (Centro de Atendimento Integral à Saúde) e da nova Maternidade Moura Tapajóz com 280 leitos, além da continuidade de políticas públicas da atual gestão municipal, como os Cime (Centro Integrado de Educação).

SERVIÇO:

Evento: Deputado Ricardo Nicolau apresenta projeto ‘Pra Frente, Manaus’ a vereadores da Câmara Municipal

Data: 17 de fevereiro, segunda-feira

Horário: 10h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Manaus (Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo)