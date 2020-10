Ricardo Nicolau vai apoiar incentivo para financiamento de carros elétricos e híbridos em Manaus

Após reunião com lideranças que trabalham com transporte de passageiros na capital amazonense, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou o projeto para apoiar o incentivo para financiamento de carros elétricos e híbridos para quem trabalha com transporte de passageiros. O objetivo, além de ambiental, é reduzir as despesas com combustível e aumentar os rendimentos dos trabalhadores.

“Os carros elétricos e híbridos devem contribuir com a redução da emissão de poluentes, sem prejuízo para o desempenho do automóvel. Em paralelo, o meio ambiente será preservado. A principal barreira para a compra deste automóvel é o preço, por isso a Prefeitura deve contribuir com o que puder para a modernização e a mudança da frota”, destacou Ricardo Nicolau.

Na Câmara Federal, já tramita o Projeto de Lei 3174/20, que cria uma política de incentivo aos veículos elétricos, baseada em corte de imposto e troca da frota do governo federal. O texto prevê também a criação de linhas de crédito prioritárias para a produção de veículos elétricos no País. Conforme a proposta, os veículos elétricos passarão a contar com isenção total de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Os híbridos (com propulsão elétrica e convencional) terão redução de 50% do tributo.

“Com este projeto, o governo federal quer mudar sua frota de carros, próprios ou alugados, para versões elétricas. A partir de 2025, pelo menos 10% dos veículos da polícias federal, rodoviária federal e penal federal deverão ser elétricos. Até o ano de 2035, 90% da frota federal deverá ter propulsão elétrica. Isso pode ser aplicado em Manaus e a gente virar uma capital verde”, afirmou Ricardo Nicolau.

Como deputado, Ricardo Nicolau apresentou uma indicação ao Governo do Amazonas pedindo isenção de ICMS e IPVA para carros elétricos. Medida semelhante está em tramitação no Pará. As isenções de IPVA para carros elétricos e híbridos seguem as regras estaduais. Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte dão 100% de isenção do imposto para veículos desse tipo. O Distrito Federal também aprovou a isenção do IPVA para os próximos cinco anos para quem investir em um carro elétrico ou híbrido. Outros estados, como Ceará e São Paulo, aprovaram desconto no IPVA para os carros não poluentes.

Infraestrutura e segurança no transporte

A segurança no transporte de passageiros será outra das prioridades do candidato para o setor. Uma das ações prioritárias é o incentivo para a implantação de câmeras dentro dos automóveis, assim como botão de pânico que poderá ser acessado em caso de roubo.

Ainda para o setor, Ricardo Nicolau planeja investimento na infraestrutura de Manaus, com a criação de novos eixos viários, viadutos e passagens de níveis para desafogar o trânsito, e a implantação de sinais inteligentes para agilizar o trânsito com uso de inteligência artificial e sensores.

“Vamos revitalizar a malha viária de Manaus com asfalto com garantia técnica mínima de cinco anos. Precisamos também asfaltar vias secundárias nos bairros e construir novos recuos, alargamentos e retornos. Quero propor também um estudo para alargamento das vias principais de Manaus e reavaliar a viabilidade da Faixa Azul”, avaliou Ricardo Nicolau.

Crescendo nas pesquisas

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, nos seus dois últimos levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

[Ascom]